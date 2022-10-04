В Белгороде в столкновении автобуса и автомобиля «Мицубиси» пострадал 5-летний мальчик

Водитель "Мицубиси" при перестроении не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с автобусом «Лиаз». Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 3 октября, в Белгороде в 17:45 26-летняя девушка, управляя автомобилем «Мицубиси Грандис», двигалась по улице Сумской со стороны улицы Чичерина в направлении поселка Северный. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В районе дома № 104а по улице Сумской при перестроении не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с автобусом «Лиаз» под управлением 37-летнего водителя. В результате ДТП пассажир автобуса - 5-летний мальчик - получил телесные повреждения.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области в столкновении «Рено» и «Шевроле» пострадали три человека. ДТП произошло на 607 км ФАД М-2 «Крым».