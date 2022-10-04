У белгородца изъяли две единицы оружия и 280 патронов

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Белгородской области и уголовного розыска ОМВД России по Белгородскому району обнаружили в гараже 37-летнего жителя поселка Северный незаконный арсенал. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Среди изъятого - две единицы нарезного длинноствольного огнестрельного оружия, изготовленного самодельным способом из охотничьих ружей, а также более 280 патронов различного калибра, предметы, визуально схожие с приспособлениями для бесшумной стрельбы и стволами, три банки пороха. Часть арсенала в настоящее время находится на исследовании. По словам мужчины, оружие и боеприпасы он хранил для охоты. В соответствии с ч.1 ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия) подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.