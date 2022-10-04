Свыше 150 тысяч белгородцев вылечились от коронавируса

Сейчас из 392-х госпитализированных 18 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 483 человека заболели, а выздоровели – 611.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 156 576 пациентов, выздоровел – 150 062, умерли – 2 293. Сейчас из 392-х госпитализированных 18 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 2 октября в нашем регионе заболел 501 человек, а выздоровели – 605. А 1 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 532 к 507.

Как сообщалось ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области остается стабильной.