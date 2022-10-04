Белгородские дзюдоисты привезли четыре медали из Воронежа

Полина Яковлева (слева). Фото ЦСП Белгородской области.

Спортсмены Белгородской области заняли четыре призовых места. Кирилл Меркулов победил в весовой категории 66 кг. Серебряными призерами стали - Богдан Реш (73 кг) и Полина Яковлева (63 кг). В весе 48 кг тройку лучших замкнула Анна Коваль. Тренируются наши дзюдоисты под руководством Андрея Крамаровского, Николая Статинова и Аиды Солнышко.

Как сообщалось ранее, «Белогорье» стартовало в волейбольной Суперлиге с победы.

Тем временем, МХК «Белгород» во второй раз упустил победу в матче с «Тамбовом», а белгородские кикбоксеры завоевали 12 медалей на всероссийском турнире.