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Спорт4 октября 2022 11:00

Белгородские дзюдоисты привезли четыре медали из Воронежа

В соседнем регионе прошел всероссийский турнир среди юношей и девушек 2006-08 г.р. памяти Александра Ряжских
Алексей СЕРГУНИН
Полина Яковлева (слева). Фото ЦСП Белгородской области.

Полина Яковлева (слева). Фото ЦСП Белгородской области.

Спортсмены Белгородской области заняли четыре призовых места. Кирилл Меркулов победил в весовой категории 66 кг. Серебряными призерами стали - Богдан Реш (73 кг) и Полина Яковлева (63 кг). В весе 48 кг тройку лучших замкнула Анна Коваль. Тренируются наши дзюдоисты под руководством Андрея Крамаровского, Николая Статинова и Аиды Солнышко.

Как сообщалось ранее, «Белогорье» стартовало в волейбольной Суперлиге с победы.

Тем временем, МХК «Белгород» во второй раз упустил победу в матче с «Тамбовом», а белгородские кикбоксеры завоевали 12 медалей на всероссийском турнире.