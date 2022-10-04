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Недвижимость4 октября 2022 10:20

4 октября в Белгородской области прошли обыски у физических лиц и в офисах компаний, работающих в сфере ЖКХ

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
По словам Вячеслава Владимировича, следственные действия шли давно.

По словам Вячеслава Владимировича, следственные действия шли давно.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 4 октября, прошли обыски у физических лиц и в офисах компаний Белгородской области. Сфера их деятельности - жилищно-коммунальное хозяйство. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Владимировича, следственные действия шли давно. Набиралась фактура, решение принято.

- Уверен, правоохранительные органы во всем разберутся. Наша же задача – обеспечить стабильность и качество работы оператора в сфере ЖКХ и не дать возможность наживаться за счет жителей области, - подытожил глава региона.