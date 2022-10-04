В Белгородской области союз поддержки матерей и жен военнослужащих запустил новый многоканальный телефон

Колл-центр работает с 9 до 18 часов. Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Операторы колл-центра принимают заявки на консультации и передают их в компетентные органы. Это могут быть вопросы частичной мобилизации, социальной защиты, медицины, ЖКХ. Можно обратиться и за психологической помощью. Об этом сообщает телеграм-канал правительства региона.

Чтобы оставить заявку, необходимо указать ФИО и контактные данные. Колл-центр работает с 9 до 18 часов. Напомним, что обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных жителей региона можно также по адресу: Белгород, ул. Щорса, 15.