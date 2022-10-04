В Белгороде чествовали бойцов ОМОНа «Острог»

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Полковник Василий Ермоленко, замначальника Управления Росгвардии по Белгородской области, зачитал личному составу отряда поздравительный адрес командующего Центральным округом Росгвардии генерал-полковника Александра Попова. Он также вручил отличившимся бойцам спецподразделения ведомственные награды и почетные грамоты.

- С момента основания и на протяжении всего славного боевого пути личный состав ОМОН «Острог» с честью выполняет поставленные задачи, приумножает славные традиции отряда, совершенствует свои боевые навыки, неизменно доказывая верность долгу и Отчизне. Благодарю весь личный состав отряда за безупречную службу и самоотверженность, - поздравил сотрудников отряда полковник Василий Ермоленко.

Также свои поздравления бойцам ОМОНа «Острог» преподнесли представители ленинградского областного отделения ВООВ «Боевое братство» и общественного движения «Великоросс». Не обошлось и без творческого подарка – перед спецназовцами выступил поэт, композитор и певец Анатолий Корж.