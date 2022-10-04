Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2022 7:01

С 4 октября в Белгородской области начали выплачивать по 100 тысяч рублей мобилизованным военным

На эти цели из областного бюджета выделили 350 млн
Алексей СЕРГУНИН
По словам Вячеслава Владимировича, каждый призывник сообщил, кому необходимо перечислить эти деньги. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

По словам Вячеслава Владимировича, каждый призывник сообщил, кому необходимо перечислить эти деньги. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

С сегодняшнего дня в Белгородской области начали выдавать единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей нашим уже военнослужащим, тем, кто призван в рамках частичной мобилизации. Об этом на своей странице в VK сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Много встречаюсь как с самими ребятами, так и с их семьями. И, конечно, очень многим непросто перестроить свою жизнь. Очень много текущих семейных проблем, которые есть в каждой семье: выплаты ипотечных кредитов, выплаты потребительских кредитов, большое количество планов, которые есть в семье. Кто-то ремонтирует дом, кто-то купил машину, занял денег. Конечно, текущие расходы очень важны для каждой семьи и для спокойствия человека, который ушёл защищать страну, свою семью и нас с вами. Мы, конечно, должны постараться сделать все, что в наших силах. Поэтому очень важно эти деньги максимально быстро довести до всех семей.

По словам Вячеслава Владимировича, с каждого призывника взяли письмо с тем, кому необходимо перечислить эти деньги.

- Постараемся максимально быстро это сделать. На эти цели из областного бюджета выделили 350 млн. рублей, - подытожил глава региона.