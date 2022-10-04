С 4 октября в Белгородской области начали выплачивать по 100 тысяч рублей мобилизованным военным

По словам Вячеслава Владимировича, каждый призывник сообщил, кому необходимо перечислить эти деньги. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

С сегодняшнего дня в Белгородской области начали выдавать единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей нашим уже военнослужащим, тем, кто призван в рамках частичной мобилизации. Об этом на своей странице в VK сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Много встречаюсь как с самими ребятами, так и с их семьями. И, конечно, очень многим непросто перестроить свою жизнь. Очень много текущих семейных проблем, которые есть в каждой семье: выплаты ипотечных кредитов, выплаты потребительских кредитов, большое количество планов, которые есть в семье. Кто-то ремонтирует дом, кто-то купил машину, занял денег. Конечно, текущие расходы очень важны для каждой семьи и для спокойствия человека, который ушёл защищать страну, свою семью и нас с вами. Мы, конечно, должны постараться сделать все, что в наших силах. Поэтому очень важно эти деньги максимально быстро довести до всех семей.

По словам Вячеслава Владимировича, с каждого призывника взяли письмо с тем, кому необходимо перечислить эти деньги.

- Постараемся максимально быстро это сделать. На эти цели из областного бюджета выделили 350 млн. рублей, - подытожил глава региона.