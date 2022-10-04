В Белгородской области будут судить мужчину, напавшего на полицейского

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до десяти лет лишения свободы. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

22-летнего жителя Белгорода ожидает суд по ст. 319 (оскорбление представителя власти), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, в августе этого года злоумышленник находился на одной из улиц села Озерово Яковлевского городского округа, где грубо нарушал общественный порядок. Прибывшие сотрудники территориального отдела полиции задержали дебошира, оказавшего сопротивление. Во время задержания обвиняемый умышленно избил сотрудника полиции, нанеся удар в область головы, а затем публично оскорбил.

Совокупность собранных доказательств признаны прокурором достаточными для направления уголовного дела в суд. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до десяти лет лишения свободы.