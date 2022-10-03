4 октября в Белгородской области пройдут дожди

Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем от +12 до +17 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 4 октября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем небольшие дожди. Ветер южный, 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем от +12 до +17 градусов. В Белгороде ночью 7-9 градусов выше ноля, днем от +12 до +14 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании печного отопления проверяйте исправность печи и дымохода, не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

Автомобилистам необходимо быть особенно внимательными и осторожными на дорогах во время дождя. Соблюдайте скоростной режим. Специалисты рекомендуют водителям быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами - особенно вблизи пешеходных переходов, не забывать включать ближний свет фар, а также использовать противотуманные фары. В связи с сильными порывами ветра рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.