Белгородские кикбоксеры завоевали 12 медалей на всероссийском турнире

Тренируются спортсмены под руководством Станислава Кржеменевского. Фото со страницы Владислава Кржеменевского в VK.

В Пскове финишировали всероссийские соревнования по кикбоксингу в дисциплине «пойнтфайтинг». Спортсмены Белгородской области 12 раз поднимались на пьедестал. Причем, большая часть наград (девять) – золотые.

Среди женщин в весовой категории 60 кг победила Ирина Чернова. В возрастной категории 16-18 лет в весовых категориях 74 и 79 кг первым стал Владислав Кржеменевский, два первых места также занял Арсений Яковлев (42 и 47 кг, 7-9 лет).

По одному золоту на счету Владислава Остапчука (65+ кг, 13-15 лет), Владимира Сведенцева (57 кг, 13-15 лет), Ивана Голованова (57 кг, 13-15 лет) и Льва Шахова (32 кг, 10-12 лет).

Тренируются спортсмены под руководством Станислава Кржеменевского.