«Открытие» поддерживает автодилеров

Оценка и анализ автомобилей значительно сокращены за счет использования специализированного онлайн-сервиса оценки рыночной стоимости машин.

Программа «Мультибренд АСП» предусматривает финансирование дилеров путем предоставления возобновляемых кредитных линий на приобретение автомобилей с пробегом (АСП) у физических лиц и организаций с целью их дальнейшей реализации в автосалонах.

- Вторичный авторынок динамично развивается в последние несколько лет и имеет потенциал к дальнейшему росту. Мы оперативно реагируем на потребности наших партнеров и предлагаем уникальный для рынка, надежный инструмент, который позволит сэкономить время и обеспечить финансирование автодилеров на выгодных условиях, - отметила Анна Гордеева, директор департамента корпоративного бизнеса «Открытие Авто», блока автобизнеса банка.

В рамках кредитной программы для клиентов предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга – в конце срока.Возможно досрочное погашение на полную сумму АСП, приобретенного за счет кредитных средств.

Более подробно о продукте - на сайте банка.