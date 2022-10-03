Белгородские полицейские доставили в больницу ребенка, у которого в носу застряла игрушка

Лейтенанты полиции Петр Силко и Владислав Завьялов пришли на помощь малышке. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

1 октября наряд ДПС отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Шебекинскому городскому округу в составе инспекторов ДПС лейтенантов полиции Петра Силко и Владислава Завьялова остановил автомобиль «ВАЗ 2110» для проверки документов.

Водитель объяснил, что он очень торопится в больницу, потому что у его полуторагодовалой дочери во время игры застряла в носу игрушка, и ей срочно нужна помощь врача. Автоинспекторы приняли решение немедленно сопроводить автомобиль в шебекинскую больницу, где дождались решения врача. Он выписал направление в лечебное учреждение Белгорода. Сотрудники Госавтоинспекции связались с дежурной частью и руководством, чтобы рассказать о произошедшем и, получив разрешение на сопровождение, пересадили маму с дочкой в патрульный автомобиль и оперативно доставили в больницу Белгорода, где девочке оказали всю необходимую помощь.

Позднее в социальных сетях появился рассказ папы, он еще раз поблагодарил автоинспекторов за оперативность: «Хочу выразить большую благодарность двум инспекторам ДПС города Шебекино Завьялову и Силко. Есть настоящие люди, достойные носить форму».