34-летний житель Белгорода украл у своей знакомой свыше 56 тысяч рублей

Мужчина при помощи отправки коротких сообщений перевел с банковского счета женщины более 56 тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №2 УМВД России по Белгороду обратилась 36-летняя женщина. Она сообщила, что с ее счета пропали денежные средства. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель.

По предварительным данным, накануне потерпевшая заходила в гости к подозреваемому. Уходя, она забыла на столе свой мобильник. Мужчина при помощи отправки коротких сообщений перевел с банковского счета женщины более 56 тысяч рублей. В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с банковского счета) ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.