Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 13:27

В Белгородской области изучат мнение населения о работе полиции

Опрос проведут в период с 13 по 22 октября
Анастасия Лемешко
Белгородцев спросят, что они думают о работе полиции. фото: со страницы УМВД региона в соцсети.

Белгородцев спросят, что они думают о работе полиции. фото: со страницы УМВД региона в соцсети.

В Белгородской области проведут опрос, чтобы узнать мнение населения о деятельности полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

- Исследование позволит определить уровень доверия населения к сотрудникам органов внутренних дел, а также выявить причины и условия, влияющие на отношение граждан к правоохранителям, - объяснили в ведомстве.

Белгородцам предложат пройти анкетирование и ответить на несколько вопросов. Мероприятия по изучению мнения населения планируют провести в период с 13 по 22 октября.