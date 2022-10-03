В Белгородской области изучат мнение населения о работе полиции

Белгородцев спросят, что они думают о работе полиции. фото: со страницы УМВД региона в соцсети.

В Белгородской области проведут опрос, чтобы узнать мнение населения о деятельности полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

- Исследование позволит определить уровень доверия населения к сотрудникам органов внутренних дел, а также выявить причины и условия, влияющие на отношение граждан к правоохранителям, - объяснили в ведомстве.

Белгородцам предложат пройти анкетирование и ответить на несколько вопросов. Мероприятия по изучению мнения населения планируют провести в период с 13 по 22 октября.