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Общество3 октября 2022 12:22

В Грайворонском городском округ Белгородской области школы переходят на дистант

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Анастасия Лемешко
Школы Грайворонского городского округа с 4 октября переходят на дистанционный формат обучения.

Школы Грайворонского городского округа с 4 октября переходят на дистанционный формат обучения.

Фото: "КП" Архив

Школы Грайворонского городского округа с 4 октября переходят на дистанционный формат обучения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В детских садах, по его словам, будут работать дежурные группы.

Напомним, утром 3 октября село Головчино Грайворонского городского округа подверглось обстрелу. Погибла женщина, повреждения получили больше пятидесяти домов. Глава региона отметил, что при этом в селе не было никакой военной техники и объектов, а только мирные жители.