В Грайворонском городском округ Белгородской области школы переходят на дистант

Школы Грайворонского городского округа с 4 октября переходят на дистанционный формат обучения. Фото: "КП" Архив

Школы Грайворонского городского округа с 4 октября переходят на дистанционный формат обучения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В детских садах, по его словам, будут работать дежурные группы.

Напомним, утром 3 октября село Головчино Грайворонского городского округа подверглось обстрелу. Погибла женщина, повреждения получили больше пятидесяти домов. Глава региона отметил, что при этом в селе не было никакой военной техники и объектов, а только мирные жители.