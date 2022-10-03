Более 156 тысяч белгородцев заболели коронавирусом

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 501 человек заболел, а выздоровели – 605.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 156 093 пациента, выздоровел – 149 451, умерли – 2 293. Сейчас из 391-го госпитализированного 18 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 1 октября в нашем регионе заболели 507 человек, а выздоровели – 532. А 30 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 617 к 509.

Как сообщалось ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области остается стабильной.