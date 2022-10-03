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Происшествия3 октября 2022 11:05

В Белгородской области в столкновении «Рено» и «Шевроле» пострадали три человека

ДТП произошло на 607 км ФАД М-2 «Крым»
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера, 2 октября, в 19:40 на 607 км ФАД М-2 «Крым» 23-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Меган», двигался со стороны Курска в направлении Белгорода. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

При повороте «Рено» не уступил дорогу «Шевроле Ланос» под управлением 35-летнего водителя, из-за чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель «Шевроле» и его пассажиры - 33-летний мужчина и 20-летняя девушка - пострадали.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области «Тойота» сбила 13-летнего подростка.

Тем временем, в Старом Осколе столкнулись «Фольксваген» и трактор.