МХК «Белгород» во второй раз упустил победу в матче с «Тамбовом»

Белгородцы до сих пор не познали вкус победы. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Накануне, 2 октября, в Мичуринске на ледовой арене «Темп» местный МХК «Тамбов» принимал белгородцев. В первом матче гости вели всю игру (1:0, 2:0, 3:1), но в итоге проиграли в серии буллитов (5:6).

Ситуация не изменилась и в повторной встрече, хотя хозяева уже на 4-й минуте повели в счете – отличился Климкин. Но еще до ухода на первый перерыв МХК «Белгород» вышел вперед – точными бросками отметились Шаров (10-я) и Вайнер (13-я). Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами – у нас цель поразил Лагунов (22-я, 3:1). Но развить успех белгородцы не сумели. В итоге основное время завершилось вничью (3:3), а на 26-й секунде овертайма победу «волчатам» принес Шакиров – 4:3.

После вчерашнего игрового дня в восточной конференции НМХЛ лидирует саратовский «Кристалл», одержавший шесть побед в шести встречах. У МХК «Белгород» шесть поражений в шести играх. Но в активе белгородцев три очка и девятое промежуточное место, так как в трех поединках наши парни уступили в основное время. Теперь 5 и 6 октября белгородцы проведут два матча в Липецке с местным МХК. Начало обеих игр в 18:30.