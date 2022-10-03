Белгородец похитил с чужой банковской карты около пяти тысяч рублей

С июля по август этого года злоумышленник переводил с чужой карты небольшие суммы денег. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району обратилась 42-летняя женщина. Она сообщила, что с её банковского счета пропали денежные средства. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался проживающий в Старом Осколе 28-летний мужчина. Злоумышленник был задержан оперативниками. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, подозреваемый воспользовался тем, что его абонентский номер оказался привязанным к банковской карте потерпевшей, которая сменила телефон. С июля по август этого года он переводил с чужого счета небольшие суммы денег, суммарно похитив около пяти тысяч рублей. В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.