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Происшествия3 октября 2022 8:00

Белгородец похитил с чужой банковской карты около пяти тысяч рублей

Его номер телефона случайно «привязали» у платежному документу потерпевшей
Алексей СЕРГУНИН
С июля по август этого года злоумышленник переводил с чужой карты небольшие суммы денег.

С июля по август этого года злоумышленник переводил с чужой карты небольшие суммы денег.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району обратилась 42-летняя женщина. Она сообщила, что с её банковского счета пропали денежные средства. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался проживающий в Старом Осколе 28-летний мужчина. Злоумышленник был задержан оперативниками. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, подозреваемый воспользовался тем, что его абонентский номер оказался привязанным к банковской карте потерпевшей, которая сменила телефон. С июля по август этого года он переводил с чужого счета небольшие суммы денег, суммарно похитив около пяти тысяч рублей. В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.