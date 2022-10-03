С 3 октября в Белгороде начала работу служба психологической помощи

По словам Вячеслава Гладкова, если услуга в областном центре окажется востребованной, аналогичные службы откроются и в других муниципалитетах региона. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С сегодняшнего дня в Белгороде в связи с большим количеством запросов, связанных с проведением частичной мобилизации, начала работу служба психологической помощи жителям города. Прием на бесплатной основе организован на базе МФЦ по адресу: ул. Славы, 25.

Как подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, если услуга в областном центре окажется востребованной, аналогичные службы откроются и в других муниципалитетах региона.

По словам главы региона, специалисты ведут прием именно на базе МФЦ, чтобы обращение за консультацией было психологически максимально комфортным для жителей города. Объем запроса среди горожан будут изучать в администрации Белгорода и в других муниципальных образованиях области для принятия решения по развитию службы на местах.