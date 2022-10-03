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Общество3 октября 2022 6:48

В приграничных районах Белгородской области часть школ продолжают работу в дистанционном формате

В детских садах функционируют дежурные группы
Алексей СЕРГУНИН
Вячеслав Гладков заявил, что оперативная обстановка не позволяет вернуться к обычному формату работы школ и детсадов. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков заявил, что оперативная обстановка не позволяет вернуться к обычному формату работы школ и детсадов. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

- Оперативная обстановка не позволяет вернуться к обычному формату работы школ и детсадов, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Владимировича, в октябре продолжается дистанционная работа школ в Шебекинском и Валуйском округах, в Белгородском районе - в 15 км зоне, в остальных шести приграничных муниципальных образованиях регионе - в 5 км зоне, где все школы переведены на дистанционное обучение.

- Детские сады работают в режиме дежурных групп, - подытожил глава региона.