«Белогорье» стартовало в волейбольной Суперлиге с победы

9 октября подопечные Бориса Колчина сыграют в Уфе с местным «Уралом». Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Вчера, 2 октября, в «Белгород-Арене» состоялся первый матч волейбольной Суперлиги среди мужчин, в котором «Белогорье» принимало «Газпром-Югру» из Сургута. Гости не сумели бросить вызов нашему клубу, отыграв каждую из трех партий на уровне 20 очков. Итоговый счет – 25:19, 25:21, 25:20 в пользу хозяев паркета.

Отметим, что команды проводили уже 51-й очный матч в Суперлиге, и «львы» в 41-й раз добились успеха. При этом три последних свидания с «Югрой» завершились победами нашей команды со счетом 3:0.

Теперь 9 октября подопечные Бориса Колчина сыграют в Уфе с местным «Уралом». Башкирцы на старте сезона в четырех партиях уступили ленинградскому «Динамо». А следующий домашний матч «львы» проведут 15 октября с красноярским «Енисеем». Сибиряки сегодня в Санкт-Петербурге капитулировали в матче с «Зенитом» (0:3).