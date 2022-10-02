Белгородка сообщила в полицию об изнасиловании, которого не было

19-летней жительнице Валуек грозит уголовная ответственность по ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, 23 сентября этого года женщина сообщила об изнасиловании ее племянницы. Следователи незамедлительно установили личность пострадавшей и провели проверку. Девушка написала в следственном отделе заявление о преступлении и просила привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц. При этом заявительницу предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Любопытно, что девушка показала место, где находились «злоумышленники» и место предполагаемого преступления. Проверив записи с камер видеонаблюдения, следователи достоверно установили, что в тот временной отрезок там никого не было, каких-либо травм на потерпевшей не имеется. Свой поступок она объяснила ссорой с другом и желанием получить от него поддержку.

Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – лишение свободы на срок до двух лет.