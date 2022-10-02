Белгородский «Салют» разгромил конкурента за выход в ФНЛ

В 15-м туре 8 октября наши парни сыграют в Ногинске с местным «Знаменем» (девятое место, 15 очков). Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Сегодня, 2 октября, в матче 14-го тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» принимал на своем поле «Калугу». После осечки в Коломне (2:2) наши парни жаждали выйти в единоличные лидеры турнира, и лишь победа над прямым конкурентом (перед очной встречей у «Калуги» было 29 очков, у «Салюта» - 27) могла помочь реализовать задуманное.

Казалось, что исход встречи решит один, от силы пару голов. Но «Салют», совсем недавно одержавший самую крупную домашнюю победу в своей истории, выдал еще один феерический поединок. Причем даже результат первого тайма не предвещал итогового разгрома соперника, но во втором тайме белгородцы лишь нарастили обороты, добившись победы с перевесом в пять мячей – 6:1. Хет-трик оформил капитан нашего клуба Денис Дегтев (18-я, 1:0, 44-я, 2:0, 90+, 5:1), по разу отличились Николай Бояркин (63-я, 3:1), Александр Канищев (86-я, 4:1) и Данила Матвевнин (90+, 6:1).

«Салют»: Цыгулёв, Ивантеев, Мастеров, Крикуненко, Жилмостных (Канищев, 82), Белобаев (Курзенёв, 85), Малахов, Дудайти (Дегтярёв, 85), Бояркин (Сошников, 87), Сухов (Матвевнин, 82), Дёгтев.

После сегодняшнего игрового дня в подгруппе 2 в единоличные лидеры вышел «Салют» (30 очков). Далее располагаются «Калуга» (29) и саратовский «Сокол» (27). В 15-м туре 8 октября наши парни сыграют в Ногинске с местным «Знаменем» (девятое место, 15 очков).

Что касается бомбардирской гонки, то наш Артем Малахов сохраняет единоличное лидерство – у него десять точных ударов. Ближайшие преследователи Иван Хлебородов из «Калуги» и Валерий Альшанский из долгопрудненского «Космоса» имеют в активе по восемь голов.