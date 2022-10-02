532 белгородца победили ковид 1 октября

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 507 человек заболели, а выздоровели – 532.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 155 592 пациента, выздоровели – 148 846, умерли – 2 293. Сейчас из 397-ми госпитализированных 18 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 30 сентября в нашем регионе заболели 509 человек, а выздоровели – 617. А 26 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 579 к 518.

Как сообщалось ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской области остается стабильной.