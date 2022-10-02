Белгородские хоккеисты проиграли клубу из райцентра Тамбовской области

2 октября команды проведут на льду «Темпа» повторный матч. Начало в 13:00. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 1 октября, в Мичуринске на ледовой арене «Темп» состоялся исторический хоккейный матч. В рамках регулярного чемпионата НМХЛ местный «Тамбов» принимал МХК «Белгород». Эта встреча была первой домашней в истории созданного минувшим летом фарм-клуба «волков».

Большую часть игры белгородцы вели в счете, но в итоге продлили серию из поражений. У нас поочередно отличились Перегоедов (7-я, 1:0), Вайнер (12-я, 2:0), Чекаев (27-я, 3:1), Канухин (42-я, 4:3) и Шаров (58-я, 5:5). Исход встречи пришлось решать в серии послематчевых буллитов – решающий бросок нанес Климкин, забросивший в основное время две шайбы.

Сегодня, 2 октября, команды проведут на льду «Темпа» повторный матч. Начало в 13:00.