В Белгородской области мать избила удлинителем 9-летнего сына

27 сентября в отдел полиции № 2 УМВД Росси по Старому Осколу поступило сообщение от директора одной из сельских школ округа о том, что у учащегося 3 класса обнаружены телесные повреждения. Инспекторы по делам несовершеннолетних доставили мальчика в больницу. Медики подтвердили наличие телесных повреждений, причинивших физическую боль, но не повлекших вреда здоровью. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В ходе проверки выяснилось, что вечером 20 сентября 32-летняя женщина за плохие оценки и конфликт с одноклассником в «воспитательных» целях не менее 10 раз ударила 9-летнего сына шнуром от удлинителя. При этом женщина злоупотребляет спиртными напитками и состоит на учете в УМВД как неблагополучный родитель. Ранее, в феврале текущего года оскольчанка уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные противоправные действия по отношению к сыну.

В соответствии со ст. 116.1 УК РФ (Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) женщине грозит арест на срок до трех месяцев.