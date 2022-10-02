Белгородец похитил ювелирные украшения во время застолья

С заявлением в отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратилась 44-летняя женщина. Она сообщила, что из ее сумки пропали драгоценности общей стоимостью порядка 11 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель областного центра.

По предварительным данным, белгородец, находясь на застолье у своего знакомого, обратил внимание на сумку, принадлежащую одной из присутствующих женщин. Выбрав удобный момент, злоумышленник достал оттуда кольцо и серьгу. Похищенное подозреваемый продал, а деньги потратил. В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.