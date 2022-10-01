Вячеслав Гладков пояснил, как белгородцев информируют об обстрелах

Губернатор рассказал о порядке информирования белгородцев об обстрелах. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечерней прямой линии глава Белгородской области рассказал, по какому принципу до населения региона доносят информацию об обстрелах. Сразу же сообщается белгородцам о разрушениях, пострадавших, погибших или об угрозе для жителей.

- Подход очень простой — если есть разрушения или, не дай бог, пострадавшие, то об этом сразу же говорим. Если нет разрушений и пострадавших, то в зависимости от того, есть ли угроза для населения. В таком формате и живем больше семи месяцев, - пояснил Вячеслав Гладков.