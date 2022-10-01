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Общество1 октября 2022 13:40

Вячеслав Гладков пояснил, как белгородцев информируют об обстрелах

Информацию доводят до жителей региона, если есть разрушения, пострадавшие или угроза для населения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатор рассказал о порядке информирования белгородцев об обстрелах.

Губернатор рассказал о порядке информирования белгородцев об обстрелах.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечерней прямой линии глава Белгородской области рассказал, по какому принципу до населения региона доносят информацию об обстрелах. Сразу же сообщается белгородцам о разрушениях, пострадавших, погибших или об угрозе для жителей.

- Подход очень простой — если есть разрушения или, не дай бог, пострадавшие, то об этом сразу же говорим. Если нет разрушений и пострадавших, то в зависимости от того, есть ли угроза для населения. В таком формате и живем больше семи месяцев, - пояснил Вячеслав Гладков.