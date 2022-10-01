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Общество1 октября 2022 11:55

Для мобилизованных и их семей в Белгородской области создадут памятки

Местные власти уже приступили к реализации такого проекта
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде разработают памятки для мобилизованных.

В Белгороде разработают памятки для мобилизованных.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В пятницу, 30 сентября, во время прямой линии жительница Белгорода предложила Вячеславу Гладкову создать памятки с актуальными сведениями для мобилизованных граждан и их семей. Подобные памятки уже есть в республике Мэрий Эл.

Глава Белгородской области согласился с предложением и отметил, что местные власти уже занимаются разработкой этого вопроса.

- Очень хорошее предложение. На самом деле уже занимаемся. Надеюсь, на следующей неделе такие памятки уже опубликуем и покажем, - рассказал губернатор.