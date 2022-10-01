Белгородцы предложили губернатору включить владельцев гражданского оружия в ряды теробороны

Губернатор пояснил, что несерьезно вывести охотников против вооруженной армии. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии региона.

Вячеславу Гладкову во время прямой линии поступило предложение от белгородца о том, чтобы в ряды территориальной обороны на добровольной основе принять владельцев гражданского оружия. Житель региона отметил, что в области числится довольно много отставных сотрудников силовых ведомств, казаков, в том числе жителей, у которых есть гражданское оружие. Однако эти люди по разным причинам не подлежат мобилизации.

Глава региона ответил, что после того, как была объявлена частичная мобилизация, Минобороны занимается обеспечением безопасности в рамках теробороны.

- Эта работа уже происходит. В отношении того, чтобы привлечь людей, которые готовы заниматься вопросами безопасности, у нас есть ДНД. А то, что вы предлагаете — с гражданским оружием, с которым люди ходят на зайцев и лис, выйти куда, на границу? Мне кажется, что это не серьезно, - подчеркнул губернатор.