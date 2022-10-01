145 ошибочно мобилизованных белгородцев вернули домой

В регион вернули уже 145 человек, которые были мобилизованы по ошибке. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 1 октября, сообщил, что в регион вернули уже 145 человек, которые были мобилизованы по ошибке. Еще 17 резервистов находятся на оформлении и ждут возвращения домой. Все нарушения, которые были обнаружены, оперативно исправили.

Глава региона также поделился, что сегодня посетит одну из воинских частей, в которой еще не был, в соседнем регионе. Там он встретится с белгородцами.

- Обязательно встречусь, проговорю, как настроение, посмотрю, как организована помощь. За каждым таким центром у меня закреплены сотрудники, стараемся оперативно помощь оказывать, там, где это необходимо, - отметил Гладков.