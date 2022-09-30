1 октября в Белгородской области пройдут дожди с грозами

Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем от +18 до +23 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 1 октября, на территории региона облачно с прояснениями. Ночью кратковременные дожди. Днем небольшой дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем от +18 до +23 градусов. В Белгороде ночью 12-14 градусов выше ноля, днем от +19 до +21 градуса.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам соблюдать правила безопасности: в туманную и дождливую погоду следует внимательно смотреть по сторонам, особенно при переходе улиц и проезжей части. Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Осадки и туман могут существенно осложнить ситуацию на дороге, поэтому всем, кто садиться за руль, нужно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между другими автомобилями.

Не забывайте включать противотуманные фары, стеклоочистители и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Во время грозы, находясь внутри машины, закройте все окна, старайтесь не касаться железных частей автомобиля. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.