518 белгородцев заболели коронавирусом 29 сентября

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 518 человек заболели, а выздоровели – 579.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 154 576 пациентов, выздоровели – 147 697, умерли – 2 293. Сейчас из 401-го госпитализированного 16 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 28 сентября в нашем регионе заболели 510 человек, а выздоровели – 593. А 26 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 583 к 506.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом.