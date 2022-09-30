Белгородские полицейские нашли юношу, который разбил пластмассового фламинго

Вчера, 29 сентября, в региональных соцсетях сотрудники УМВД России по Белгороду выявили публикацию о хулиганских действиях несовершеннолетнего. На видеозаписи видно, как подросток неоднократно наносит удары руками по пластмассовой инсталляции в виде фламинго, установленной в одном из подземных переходов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Инспекторы ПДН установили юношу, который был запечатлен на видео. Им оказался белгородский школьник 2007 года рождения. Несовершеннолетний состоит на профилактическом учете в ОДН за неоднократный самовольный уход из дома.

Во время общения с правоохранителями юноша пообещал, что подобное впредь не повторится. Полицейские провели с ними и с его родителями профилактическую беседу. Кроме того, мать мальчика привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание сына.