Белгородский аэропорт не откроется раньше 10 октября

Будут закрыты аэропорты 11-ти городов, включая Белгород. Фото с сайта Росавиации.

Режим временного ограничения полётов до 3:45 10 октября продлили в 11 российских аэропортах, сообщает федеральное агентство воздушного транспорта. Речь идёт об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты страны работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.