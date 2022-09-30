Две белгородки похитили с чужой карты более восьми тысяч рублей

На одной из улиц белгородки обнаружили банковскую карту, оборудованную чипом бесконтактной оплаты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратился 31-летний местный житель, который сообщил, что с его счета пропали около 8300 рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленниц. Ими оказались 22-летняя и 21-летняя девушки.

По предварительным данным, на одной из улиц белгородки обнаружили банковскую карту, оборудованную чипом бесконтактной оплаты. В различных магазинах они совершали покупки, пока карту не заблокировал владелец. В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) подозреваемым грозит лишение свободы на срок до шести лет.