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Происшествия30 сентября 2022 11:24

Две белгородки похитили с чужой карты более восьми тысяч рублей

Они ходили по магазинам, пока платежный документ не заблокировал владелец
Алексей СЕРГУНИН
На одной из улиц белгородки обнаружили банковскую карту, оборудованную чипом бесконтактной оплаты.

На одной из улиц белгородки обнаружили банковскую карту, оборудованную чипом бесконтактной оплаты.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратился 31-летний местный житель, который сообщил, что с его счета пропали около 8300 рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленниц. Ими оказались 22-летняя и 21-летняя девушки.

По предварительным данным, на одной из улиц белгородки обнаружили банковскую карту, оборудованную чипом бесконтактной оплаты. В различных магазинах они совершали покупки, пока карту не заблокировал владелец. В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) подозреваемым грозит лишение свободы на срок до шести лет.