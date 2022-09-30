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Происшествия30 сентября 2022 8:00

Белгородка получила телесные повреждения во время поездки на общественном транспорте

ДТП с участием автобуса произошло в областном центре в районе дома №1 «А» по ул. Железнякова
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера, 29 сентября, в Белгороде в 11:35 57-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ», двигался со стороны пр. Б. Хмельницкого в направлении ул. Садовая. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В районе дома № 1 «А» по ул. Железнякова он совершил экстренное торможение, из-за чего упала 56-летняя женщина. В результате ДТП пассажирка получила телесные повреждения.

Как сообщалось ранее, в Старом Осколе «Тойота» сбила 13-летнего подростка, а в районе села Ольховатка в Новооскольском городском округе столкнулись «Фольксваген» и трактор.