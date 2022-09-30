Белгородская пенсионерка украла с банковской карты 16-летнего юноши свыше пяти тысяч рублей

Суммарный ущерб составил 5 227 рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

63-летней жительнице Белгорода грозит уголовная ответственность по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, 21 сентября этого года подозреваемая нашла банковскую карту, которая принадлежала 16-летнему юноше. После этого она стала расплачиваться ее за покупки в магазинах. Суммарный ущерб составил 5 227 рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до шести лет лишения свободы.