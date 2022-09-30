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Общество30 сентября 2022 6:22

В Белгороде водитель «Тойоты» получил 23 копии постановлений об административных правонарушениях

Мужчина и его сын накопили еще 32 штрафа за превышение скорости
Алексей СЕРГУНИН

Житель Белгородской области вместе сыном несколько месяцев управляли иномаркой с иностранными номерами, допуская при этом нарушения ПДД. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Автоинспекторы вручили 54-летнему водителю «Тойоты Краун Маджеста» 23 копии постановлений об административных правонарушениях при имеющихся 32 штрафах за нарушения правил дорожного движения, связанных с превышением скоростных режимов. Оставшиеся копии постановлений белгородец получит по почте.

Кстати, в сентябре еще семи жителям региона вручены соответствующие административные материалы на общую сумму штрафов более 70 тысяч рублей без предусмотренной законодательством 50% скидки. Штрафы правонарушители уже оплатили.