Свыше 45 тысяч белгородцев воспользовались «электронным рецептом»

В 2022 году количество желающих воспользоваться услугой сервиса «электронной рецепт» существенно возросло. Особенно сегодня проект востребован в Ровеньском районе, в Шебекинском и Яковлевском округах.

- Мы продолжаем реализацию проекта «электронный рецепт, - напомнил сегодня, 29 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. - Порядок получения этой услуги остаётся прежним. Нужно прийти к своему врачу, выписать индивидуальный рецепт, написать заявление на доставку. В течение пяти дней лекарственные препараты доставляются вам, и по окончании действия рецепта вы его можете продлить в электронном формате, не выходя из дома. Мне кажется, достаточно удобно, особенно в наших условиях.