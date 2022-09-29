Белгородский спортсмен выиграл первенство России по полиатлону

Илья Сапрыкин (в центре). Фото ЦСП Белгородской области.

Более 150 участников из 15 субъектов РФ соревновались в стрельбе, силовой гимнастике (мужчины, юноши - подтягивание на высокой перекладине), (женщины, девушки -сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу), в беге на выносливость 1000 м, 2000 м и лыжероллерной гонке 3 км, 5 км, 10 км.

Среди юношей в возрастной группе 12-13 лет победу в троеборье с лыжероллерной гонкой одержал воспитанник валуйского ЦДЮТур Илья Сапрыкин. Тренирует спортсмена Николай Курочкин.

Как сообщалось ранее, Владислав Скопин из Губкина победил на всероссийских соревнованиях по дзюдо.

Тем временем, белгородцы завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по джиу-джитсу.