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Происшествия29 сентября 2022 17:00

Белгородцу грозит тюрьма за сексуальные отношения с 15-летней девушкой

Впрочем, если он женится на ней, то избежит уголовной ответственности
Алексей СЕРГУНИН

Яковлевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 20-летнего жителя области по ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в соцсети познакомился с 14-летней девушкой. Молодые люди стали встречаться. Когда возлюбленной исполнилось 15 лет, они дважды вступали в интимную связь, в результате потерпевшая забеременела и встала на учет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Согласно примечания к ч.1 ст.134 УК РФ лицо, впервые совершившее данное преступление может быть освобождено судом от наказания, если вступил в брак с потерпевшей. При этом максимальное наказание по инкриминируемой статье – до четырех лет тюрьмы.