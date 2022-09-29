Белгородцу грозит тюрьма за сексуальные отношения с 15-летней девушкой

Яковлевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 20-летнего жителя области по ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в соцсети познакомился с 14-летней девушкой. Молодые люди стали встречаться. Когда возлюбленной исполнилось 15 лет, они дважды вступали в интимную связь, в результате потерпевшая забеременела и встала на учет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Согласно примечания к ч.1 ст.134 УК РФ лицо, впервые совершившее данное преступление может быть освобождено судом от наказания, если вступил в брак с потерпевшей. При этом максимальное наказание по инкриминируемой статье – до четырех лет тюрьмы.