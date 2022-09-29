Белгородец зарубил топором двух односельчан

53-летний житель Прохоровского района подозревается в совершении преступления по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, 27 сентября этого года в частном села Малые Маячки мужчина распивал спиртное с компании односельчан. Между ним и двумя участниками застолья возник словесный конфликт: хозяина дома упрекали в антиобщественном образе жизни. Разозлившись, он схватил топор и нанес им множественные удары по голове одного и второго участника конфликта. От полученных травм 49-летний потерпевший скончался на месте происшествия, 53-летний скончался ночью в больнице.

Подозреваемый задержан и дал признательные показания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы, в том числе пожизненного. Расследование уголовного дела продолжается.