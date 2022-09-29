Сентябрь в Белгородской области завершится под аккомпанемент дождя

Ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 30 сентября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем от +19 до +24 градусов. В Белгороде ночью 10-12 градусов выше ноля, днем от +19 до +21 градуса.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам соблюдать правила безопасности: в туманную и дождливую погоду следует внимательно смотреть по сторонам, особенно при переходе улиц и проезжей части дороги. Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Осадки и туман могут существенно осложнить ситуацию на дороге, поэтому всем, кто садиться за руль, нужно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между другими автомобилями. Не забывайте включать противотуманные фары, стеклоочистители и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Также Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона быть внимательными и ответственными при обращении с открытым огнём во время сухой и ветреной погоды, не допускать возгорания сухой травы вблизи жилых домов и хозяйственных построек. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.