В Белгороде начал работу «Союз поддержки матерей и жен военнослужащих»

Областной «Совет женщин» уже сегодня, 29 сентября, открыл в Белгороде (улица Щорса, 15) открыл «Союз поддержки матерей и жен военнослужащих».

- Центр будет оказывать разнообразные услуги, потому что вопросов у жён и матерей возникает очень много: и социальная защита, и вопросы образования, - пояснил глава региона Вячеслав Гладков. - Многие просто растеряны и, конечно, поддержать их - задача всех.

Губернатор обозначил, что такие полезные инициативы общественных организаций региона сейчас особенно необходимы, при необходимости их важно тиражировать и на весь регион.

- Очень благодарен нашим общественным организациям и «Совету женщин», одной из самых сильных организаций в области, что они такую инициативу проявили. Если будет данный центр востребован, то мы, конечно, окажем все необходимое содействие по открытию таких центров во всех районах Белгородской области, - подытожил Гладков.