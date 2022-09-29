28 сентября сразу семь белгородцев из-за ковида оказались в тяжелом состоянии на ИВЛ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 510 человек заболели, а выздоровели – 593.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 154 058 пациентов, выздоровели – 147 118, умерли – 2 293. Сейчас из 402-х госпитализированных 15 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее в тяжелом состоянии было восемь человек.

Отметим, что 27 сентября в нашем регионе заболели 506 человек, а выздоровели – 583. А 26 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 592 к 501.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом.