В Белгороде появятся бесплатные курсы для населения по оказанию первой медицинской помощи

Губернатор Вячеслав Гладков по просьбе белгородцев поручил организовать на базе Центра медицины катастроф дополнительные курсы для населения по оказанию первой медицинской помощи. С 3 октября начинаются занятия в первой группе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Чтобы пройти бесплатный курс, надо указать свои данные в личном сообщении главному врачу областной станции «Скорой помощи» на странице в VK или позвонить по телефону 8 (4722) 32-96-00. Центр расположен по адресу г. Белгород, ул.Корочанская 85а. Состав первой группы - 12 - 17 человек.

- Если курсы по оказанию первой медицинской помощи будут востребованы белгородцами, будем организовывать такие же группы во всех муниципальных образованиях области, - уточнил Вячеслав Гладков.