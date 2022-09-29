С 29 сентября по 2 октября в Белгородской области пройдут продовольственные ярмарки

На торговых площадках в широком ассортименте будет представлена молочная, мясная, плодоовощная, рыбная продукция областных крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Напомним, что самозанятые белгородцы смогут продавать произведённую продукцию во временных павильонах на ярмарках «выходного дня» наравне с индивидуальными предпринимателями. Статус самозанятого может получить гражданин с доходом до 2,4 млн рублей в год, выпускающий продукцию или оказывающий услуги. Для этого ему нужно зарегистрироваться в налоговой службе через её официальный сайт, мобильное приложение или через портал госуслуг. Самозанятые платят налог по льготной ставке – для физических лиц он составляет четыре процента.

Узнать график работы и адреса ярмарок можно на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области.